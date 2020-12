Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai moet opnieuw naar de gevangenis

“Amerika’s grootste seriemoor­de­naar” overleden, man bekende 93 moorden

7:48 In een ziekenhuis in California is Samuel Little overleden. Hij bekende 93 moorden en wordt door de FBI beschouwd als de grootste seriemoordenaar uit de Amerikaanse geschiedenis. Little werd 80 en zat sinds 2014 in de gevangenis. Een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen.