Hongkongers kopen massaal laatste editie van prodemocratische krant ‘Apple Daily’

Hongkongse mediamag­naat Jimmy Lai krijgt gevangenis­straf van 14 maanden

28 mei De Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai-Chee-ying is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden voor het organiseren van illegale prodemocratische protesten. Die vonden zonder officiële toestemming van de autoriteiten in 2019 plaats. De 73-jarige Lai is de eigenaar van de krant Apple Daily en een van de meest prominente prodemocratische activisten in Hongkong. Lai zit momenteel al in de cel voor een eerdere veroordeling.