Hongkong zet Google onder druk om protestlied uit zoekopdrachten te verwijderen

De politie zei ook dat ze een onderzoek willen instellen naar het afspelen van “Glory to Hong Kong” tijdens de mannenfinale van een rugbytoernooi in Zuid-Korea in november. Het lied werd geschreven in 2019, net toen er protesten uitbraken tegen de toenemende controle van China over de stad. Het wordt door veel demonstranten in de voormalige Britse kolonie beschouwd als hun volkslied.