Hongkong doodt 2.000 hamsters na corona-uitbraak in dierenwinkel

Voorzorgsmaatregelen

“Er is voorlopig geen wetenschappelijk bewijs dat dieren het coronavirus kunnen doorgeven aan mensen, maar toch nemen we voorzorgsmaatregelen om de verspreiding te verhinderen”, benadrukte minister van Volksgezondheid Sophia Chan. Ongeveer duizend hamsters van dierenwinkel Little Boss en nog eens duizend andere uit tientallen dierenwinkels in de buurt zullen worden gedood.

Het is niet de eerste keer dat huisdieren in China worden gedood als gevolg van een coronabesmetting. Zo werd in november nog een corgi doodgeslagen door de Chinese gezondheidsdiensten. In de stad Shangrao, in de zuidoostelijke provincie Jiangxi, doodden gezondheidswerkers de hond met een koevoet nadat zijn baasjes in een hotel in quarantaine moesten wegens een coronabesmetting in hun appartementsgebouw.