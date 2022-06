Hongersnood dreigt voor Somalië door klimaat en oorlog Oekraïne

Britse journalist verdwenen in uithoek van Brazili­aans Amazone­woud: “Elke seconde kan het verschil maken tussen leven en dood”

Dom Phillips, een Britse journalist die onder meer voor The Guardian, The New York Times en Washington Post schrijft, is sinds zondag vermist. Hij bevond zich op dat moment in een uithoek van het Braziliaanse Amazonegebied. “Elke seconde kan het verschil maken tussen leven en dood”, vreest zijn vrouw Allesandro Sampaio.

