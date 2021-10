Honger in Afghanistan: ouders verkopen kind om eten op tafel te krijgen

BuitenlandBeelden van uitgemergelde baby’s maken duidelijk hoe hard de voedselcrisis toeslaat in Afghanistan. Voor meer dan de helft van de bevolking brengt komende winter voedselonzekerheid. Het leven van minstens één miljoen kinderen is in gevaar. Ouders doen het ondenkbare om eten op tafel te krijgen. “Mijn kinderen stierven van de honger”, vertelt een vrouw aan BBC . “Ik heb mijn jongste dochter verkocht om met het geld eten te kopen.”

De situatie in Afghanistan was al niet rooskleurig vooraleer de Taliban aan de macht kwamen. Het land is verwoest door meer dan vier decennia van conflicten en lijdt onder de gevolgen van de opwarming van de aarde, die in 2018 en 2021 tot ernstige droogte heeft geleid. Sinds de taliban in augustus de macht overnamen, is ook de economie tot stilstand gekomen omdat de internationale gemeenschap zijn hulp heeft bevroren.

Ongeveer 22,8 miljoen Afghanen, iets meer dan de helft van de bevolking, zullen deze winter met acute voedselonzekerheid te kampen hebben, zo waarschuwen verschillende VN-organisaties.

Uitgemergelde baby’s

BBC stelde in het enige ziekenhuis van Herat, een stad met minstens 500.000 inwoners, vast hoe uitgemergelde baby’s er honger lijden. Hun ouders zijn werkloos en hebben geen geld om eten te kopen. “Alleen God weet welke pijn ik voel wanneer ik naar mijn kinderen kijk”, zegt de mama van een tweeling die allebei op sterven liggen. En zij hebben nog geluk, want ze liggen zich in het ziekenhuis en krijgen zorg.

Volledig scherm Uitgemergelde en ondervoede baby's in een ziekenhuis in Kaboel. © REUTERS

Hoewel het personeel in het ziekenhuis al maanden onbetaald is. Bijna de volledige Afghaanse gezondheidszorg was afhankelijk van buitenlands geld. Maar sinds de taliban aan de macht zijn, is de hulp gestopt.

Buiten de stad is de situatie nog erger. BBC sprak met ouders die een kind verkochten om voor hun andere kinderen eten op tafel te brengen. “We stierven van de honger, dus moest ik mijn dochter verkopen”, vertelt een moeder anoniem. “Uiteraard voel ik verdriet. Het is mijn kind.”

500 dollar voor een kind

Een man betaalde het gezin 500 dollar (430 euro) voor het meisje, dat nog een baby is. Het gezin kreeg nu al de helft, en van zodra het meisje kan stappen, wordt ze opgehaald. Dan krijgt het gezin de overige 250 dollar. Daarmee kunnen ze een paar maanden verder om hun andere kinderen te voeden.

De reportagemakers beweren weet te hebben van meerdere van die gevallen. Tijdens hun passage werd hen zelfs gevraagd of ze zelf geen kind wilden kopen.

The Wall Street Journal bracht vorige week een gelijkaardig verhaal. Een schoonmaakster, Saleha, verkocht haar dochter van 3 jaar aan een man bij wie ze 550 dollar (470 euro) schulden had. “Als het leven zo afschuwelijk blijft, doe ik mijn kinderen en mezelf iets aan”, zegt Saleha. “Ik weet niet wat we vanavond eten.”

“Totale ramp”

“Afghanistan is een van de ergste humanitaire rampen ter wereld, zo niet de ergste”, zegt David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN. “Het aftellen naar een catastrofe is begonnen en als we nu niet handelen, krijgen we te maken met een totale ramp,” waarschuwt hij.