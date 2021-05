Hongarije vetoot gemeenschappelijke Europese verklaring over Israëlisch-Palestijns geweld

Opgravin­gen in Brits café naar mogelijk slachtof­fer (15) van seriemoor­de­naar Fred West uit 1968

13:29 De Britse politie heeft “mogelijk bewijs” dat de vermiste tiener Mary Bastholm begraven ligt in een café in Gloucester in het zuidwesten van Engeland. Het vijftienjarige meisje zou in 1968 ten prooi gevallen zijn aan seriemoordenaar Fred West, die een klant was van het café waar Bastholm toen werkte. Er zijn opgravingen gepland om te zoeken naar haar lichaam.