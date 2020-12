Hongarije verbiedt adoptie voor holebikoppels en definieert gezin als “unie van man en vrouw”

De man die in de grondwet schreef dat huwelijk iets is ‘tussen man en vrouw’: wie is de Hongaarse toppoliti­cus die betrapt werd op Brussels homofeest?

2 december Hongaarse media zien een complot achter het verstoorde homofeestje van vrijdag in Brussel. Want het was niet zomaar een politicus die daar werd betrapt. József Szájer (59) is een medestichter van de omstreden regeringspartij Fidesz — niet bepaald vriendelijk voor andersgeaarden. En hij is getrouwd met ’s lands invloedsrijkste magistraat. Voor alle duidelijkheid: een vrouw.