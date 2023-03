Hongarije stelt stemming over toetreding Zweden en Finland tot NAVO weer uit

Hongarije is buiten Turkije het laatste NAVO-land dat de toetreding van de twee noordelijke landen nog niet heeft geratificeerd. Premier Viktor Orban sprak zich weliswaar meermaals voor de goedkeuring van de protocollen uit, maar stelde de debatten en stemming over de documenten onder allerlei voorwendsels steeds weer uit. Hij deed er onder meer zijn beklag over dat Zweedse en Finse politici en media Hongarije ten onrechte bekritiseerden vanwege gebreken in de rechtsstaat en corruptie.