Hongarije ontvangt eerste leveringen van Russisch coronavaccin in Europese Unie

Szijjarto meldde dat de Russische dosissen voor een laatste test zijn overgebracht naar het nationale centrum voor volksgezondheid. Nadien kunnen de vaccinaties van start gaan. De Hongaarse regering verwacht in totaal twee miljoen doses over een periode van drie maanden.

Hongarije heeft een noodprocedure aangewend om beroep te kunnen doen op het Russische vaccin Spoetnik V en het vaccin van de Chinese producent Sinopharm. Het land heeft zware kritiek op het gecentraliseerde aankoopbeleid van de Europese Unie, dat volgens Boedapest veel te traag loopt.

Quote De gecentrali­seer­de aankoop van vaccins door Brussel is mislukt Minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto

"De gecentraliseerde aankoop van vaccins door Brussel is mislukt", zo hekelde Szijjarto dinsdag opnieuw. Volgens hem gaan er in het oosten van Europa steeds meer stemmen op om het Russische en Chinese vaccin te bekijken. "We waren de eerste, maar we zullen allicht niet de laatste zijn", stelde de buitenlandminister.

Bij de Europese Commissie verluidde dinsdag dat ze niet aan "vaccin-nationalisme" doet. Wel is het zo dat farmabedrijven die een aankoopcontract met de Commissie willen sluiten over productiecapaciteit in Europa moeten beschikken. Dat moet verzekeren dat de leveringen snel kunnen starten eenmaal het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een positief advies geeft, legde een woordvoerder uit. Bij het EMA is nog geen Russische of Chinese aanvraag binnengelopen.

Kritiek

Voorzitter Ursula von der Leyen weerde zich intussen in een aantal kranten tegen de kritiek op de Europese vaccinatiestrategie. "Europa is wat trager gestart, maar dat was de goede beslissing", zei ze in de Franse krant Le Monde. "Sommige landen zijn misschien wat vroeger begonnen met vaccineren, maar zij hebben beroep gedaan op noodprocedures voor markttoelating, in 24 uur. De Commissie en de lidstaten waren het eens om niet toe te geven op de vereisten op vlak van veiligheid en doeltreffendheid."

De kritiek op het Europese aankoopbeleid zwol nog aan nadat bleek dat farmaproducent AstraZeneca in het eerste kwartaal minder doses van zijn vaccin zal leveren aan de lidstaten dan was verhoopt. In de Italiaanse krant La Repubblica verzekerde von der Leyen echter dat de algemene doelstelling - tegen het einde van de zomer 70 procent van de Europeanen vaccineren - nog steeds haalbaar is.

Volgens von der Leyen, die haar vaccinatiestrategie dinsdagavond ook toelicht bij de grootste fracties in het Europees Parlement, zou AstraZeneca op 7 februari een eerste lading van 3,2 miljoen doses leveren. Op 17 februari verwacht ze nog eens 4,9 miljoen doses en op het einde van de maand 9,2 miljoen doses. In maart worden er 23 miljoen doses verwacht. Met inbegrip van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zouden er in totaal 106 miljoen doses geleverd worden in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal verwacht de Commissie in totaal 300 miljoen vaccins van deze drie producenten. Aangenomen wordt dat er intussen ook vaccins van andere producenten op de Europese markt zullen worden toegelaten.

