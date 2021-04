Hongarije mag verwijzing naar het Europees Hof van Justitie niet beperken

De achtergrond is een zaak van de vermeende schending van de wapenwet, waarin een Hongaarse rechtbank in een zogenaamd prejudicieel verzoek een aantal vragen aan het Hof van Justitie wilde voorleggen. Op verzoek van het openbaar ministerie heeft het Hooggerechtshof in Hongarije echter geoordeeld dat dit verzoek onwettig was. Als reden werd opgegeven dat de gestelde vragen niet relevant waren voor de beslissing van het juridische geschil.

Advocaat-generaal Pikamäe oordeelde dat alleen de verwijzende rechter kan beslissen of een verwijzing noodzakelijk is. Het is dan aan het Hof van Justitie om te controleren of deze beoordeling juist is.