Hongarije keurt bouw nieuwe kernreactoren door Russen goed

Hongarije heeft de bouw van twee nieuwe kernreactoren door het Russische Rosatom goedgekeurd. Met de klus is 12,5 miljard euro gemoeid. De komende weken zal de bouw van start gaan nu regelgevende instanties in Hongarije eindelijk akkoord gaan na talrijke vertragingen.

De oorlog in Oekraïne heeft de Hongaarse interesse in het project niet minder gemaakt. De bedoeling is om de bestaande nucleaire locatie in het land, dat al vier reactoren heeft, aan te vullen. Dat de Hongaren met de Russen in zee gaan toont ook aan dat de banden tussen Boedapest en Moskou, en de Hongaarse premier Viktor Orban en de Russische president Vladimir Poetin nog altijd nauw zijn.

"Dit is een grote stap, een belangrijke mijlpaal", aldus de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto op zijn Facebook-account in een reactie op de vergunningverlening. "We kunnen nu overgaan van de planningsfase naar de bouw. U zult dat in de komende weken zien op de locatie in Paks," zei Szijjarto. Volgens de minister zouden de nieuwe reactoren tegen 2030 in gebruik genomen moeten kunnen worden.

Vladimir Poetin en Viktor Orban onderhouden nauwe banden met elkaar.

Rusland en EU-lidstaat Hongarije kwamen in 2014 al tot een akkoord over de bouw van de reactoren zo'n 100 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Boedapest. De Paks-centrale, die in de jaren tachtig is gebouwd met Sovjet-technologie, is de enige nucleaire faciliteit van het land en voorziet momenteel in ongeveer 40 procent van de elektriciteitsbehoefte. Rusland financiert het grootste deel van het project met een lening van 10 miljard euro aan Hongarije, dat zelf de resterende 2,5 miljard euro voor zijn rekening neemt.

Eerder annuleerde Finland, ook een EU-lidstaat, nog een soortgelijk Russisch kerncentraleproject naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Hongarije heeft zich altijd verzet tegen de pogingen van de EU om Rusland te isoleren en sancties op te leggen. Anders dan andere EU-landen heeft Hongarije ook bedongen dat het meer gas van Rusland ontvangt daar waar andere landen juist van de Russische afhankelijkheid van gas af willen.