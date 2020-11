Hongarije en Polen blokkeren de Europese meerjarenbegroting en het herstelplan

Roemeense “heldendok­ter” die patiënten uit brand redde in Belgisch brandwon­den­cen­trum opgenomen

8:27 De arts die zaterdag ernstig verbrand raakte toen hij patiënten uit de vlammen probeerde te redden in een ziekenhuis in Roemenië, is in het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek opgenomen. Bij de brand op de intensivecareafdeling van het ziekenhuis in het noordoosten van Roemenië waar coronapatiënten werden behandeld, kwamen tien mensen om het leven. Zes patiënten overleefden de vlammenzee. De dokter, die zijn leven op het spel zette om zo veel mogelijk patiënten te redden, wordt in zijn land gevierd als een held.