Hongarije dreigt met veto tegen EU-boycot Russische energie

ANALYSE. Poetin draait de gaskraan dicht, maar zet daarmee vooral zichzelf klem

De Russische president Poetin heeft gedaan wat niemand verwachtte: hij zet het gaswapen in tegen Europa. Woensdag sloot Gazprom de toevoer af naar Polen en Bulgarije, omdat deze landen weigeren af te rekenen in roebels, zoals hij onlangs had geëist. Maar wat wil Poetin met zijn actie bereiken? En wie doet hij er pijn mee? Vooral zichzelf, zo blijkt alvast uit een analyse van de Volkskrant.

28 april