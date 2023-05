Hongarije blokkeert Europese terugbetalingen voor wapenleveringen aan Kiev

De Hongaarse regering bevestigde woensdag dat ze niet akkoord gaat met de uitkering van een nieuwe schijf van 500 miljoen euro. Ze hamert erop dat de EPF niet exclusief kan aangewend worden voor de oorlog in Oekraïne. “Dan zouden er niet voldoende middelen overblijven om de belangen van de EU in andere regio’s te bevorderen”, luidde het in Boedapest.

Verhogen budget

De EPF maakt geen deel uit van de Europese begroting. Het fonds, dat gespekt wordt met bijdrages van de lidstaten, is in 2021 in de steigers werd gezet om operaties in het kader van het Europees buitenlands beleid te financieren. Er was oorspronkelijk een budget van 5,7 miljard euro tot 2027 voorzien, maar vanwege de oorlog in Oekraïne is er al 2 miljard euro extra ingestoken en er is een princiepsakkoord om het plafond met nog eens 3,5 miljard euro te verhogen.