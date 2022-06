Hongarije blokkeert Europese minimumbelasting voor multinationals

Hongarije heeft zich vrijdag als enige lidstaat van de Europese Unie uitgesproken tegen de omzetting in EU-wetgeving van het OESO-akkoord over de invoering van een minimaal belastingtarief van 15 procent voor multinationals. Voor de omzetting is de unanieme goedkeuring van de 27 lidstaten vereist.

Het gaat om de omzetting van het akkoord dat in de herfst van vorig jaar gesloten werd in de schoot van de OESO. Dat is bedoeld om wereldwijd belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Als tijdelijk voorzitter van de Europese ministerraad wil Frankrijk dat de EU als eerste het akkoord in eigen wetgeving omzet. De stemming tijdens de vergadering van de ministers van Financiën van de 27 lidstaten over de desbetreffende richtlijn, draaide echter anders uit dan de Fransen hadden gehoopt.

Lees ook EU-landen op zucht van akkoord over minimumbelasting van 15 procent voor multinationals

In de huidige context van sterk oplopende inflatie, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, "zou de invoering van een mondiale minimumbelasting de Europese economie ernstige schade toebrengen", zei de Hongaarse minister Mihaly Varga tijdens de vergadering in Luxemburg. "Europa loopt ook niet achterop, want tot op heden heeft nog geen enkele van onze partners, of het nu in Amerika of in Azië is, het akkoord omgezet.”



Om die reden weigerde Varga met de richtlijn in te stemmen. De tekst raakte dan ook niet goedgekeurd. Nochtans had Hongarije vorige maand wel al zijn fiat gegeven en was het toen Polen dat dwarslag. Vrijdag stemde Warschau wel in, en dat heeft alles te maken met het feit dat zijn coronaherstelplan - dat uitzicht geeft op ruim 35 miljard euro aan Europese subsidies en leningen - eindelijk werd goedgekeurd.

Desondanks zei de Franse minister Bruno Le Maire dat hij nog voor het einde van het Franse voorzitterschap eind deze maand het OESO-akkoord wil laten goedkeuren. "Er resten ons nog een paar dagen en ik reken op de goede wil van de Hongaarse regering om haar verzet te laten vallen." De Europese burgers verwachten dat belastingontwijking wordt aangepakt, zei Le Maire.

Belasting betalen op plaats van activiteit

De Europese Unie wil het OESO-akkoord op 31 december 2023 in werking laten treden. Het betreft in feite de tweede pijler van een dubbel akkoord. De eerste pijler vereist dat de grootste bedrijven - en dan zeker de zogenaamde digitale reuzen - meer transparantie aan de dag leggen over hun winsten en meer belastingen betalen in de landen waar ze actief, maar niet per se fysiek aanwezig zijn. Voor de omzetting van dit luik van het akkoord zijn bijkomende internationale afspraken nodig, die evenwel nog niet gefinaliseerd zijn.

Omdat Polen ook vroeg om de twee pijlers juridisch met elkaar te verbinden, heeft Frankrijk een verklaring laten toevoegen dat de Commissie beide luiken zo snel mogelijk in werking wil laten treden. Maar voor Hongarije volstaat dit niet, zo zei minister Varga vrijdag. Omdat het internationale akkoord met betrekking tot pijler 1 nog altijd niet rond is, is dit een extra reden om ook pijler 2 voorlopig tegen te houden, zei hij. Beide vormen één pakket, betoogde Varga.

Quote De Commissie heeft al aangetoond dat bij de creatie van een groter 'level playing field' ook Europa te winnen heeft. Een Europese bron

Eens de Europese richtlijn over de minimumbelasting is aangenomen, moeten de lidstaten die nog in eigen wetgeving omzetten. Het is de andere landen niet helemaal duidelijk wat Hongarije precies bezielt, want sluitende argumenten voor zijn veto draagt het land niet aan, klonk het donderdag nog. "Het zegt dat de huidige economische context niet ideaal is voor de invoering van zo'n minimaal belastingtarief. Maar de Commissie heeft al aangetoond dat bij de creatie van een groter 'level playing field' ook Europa te winnen heeft", zei een Europese bron.

Sommige landen vermoeden dat Hongarije zijn goedkeuring in werkelijkheid laat afhangen van het groen licht van de Europese Commissie voor zijn coronaherstelplan. Het zou daarmee het voorbeeld van Polen volgen.