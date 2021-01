“Hongarije blijft migranten zonder meer uitzetten naar Servië, ondanks Europese uitspraak”

IN BEELD. Alle Amerikaan­se staten in hoogste paraatheid voor gewapende protesten in aanloop naar inaugura­tie Joe Biden

14:09 Alle 50 Amerikaanse staten en ook het District of Columbia (DC) staan op scherp voor mogelijk gewelddadige protesten dit weekend in aanloop naar de inauguratie van president-elect Joe Biden. Troepen van de Nationale Garde zijn massaal aanwezig in Washington DC om een herhaling van de dodelijke rellen van vorige week aan het Capitool te vermijden. Maar ook elders wordt de beveiliging opgeschroefd. De FBI waarschuwt voor mogelijke gewapende marsen door Trump-aanhangers in heel de VS.