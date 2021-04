Hongaarse universiteiten mogelijk geprivatiseerd: “Ze willen de intellectuele macht overnemen”

Europese Commissie ongerust over sluiting onafhanke­lijk Hongaars radiostati­on

10 februari De Europese Commissie is verontrust over de stopzetting van de licentie van Klubradio, het grootste onafhankelijke radiostation in Hongarije. Dit verergert onze bezorgdheden over de persvrijheid en het pluralisme in de media in het land, verklaarde een woordvoerder woensdag.