Hongaarse president vetoot wet die homo- en transrechten inperkt

Verbazing en geschokte reacties in Nederland­se kranten na arrestatie van advocaat van drugsbaron: “Pitbull in toga ligt nu zelf onder vuur”

In de Nederlandse kranten is deze ochtend ruimschoots aandacht voor de opmerkelijke arrestatie van Inez Weski (68), de advocaat van drugsbaron Ridouan Taghi. ‘NRC’ schrijft dat "nog nooit" eerder een strafpleiter met de status van Weski is opgepakt en noemt het feit dat haar kantoor is doorzocht een "behoorlijk gevoelige aangelegenheid". Volgens ‘De Telegraaf’ is het een "arrestatie vol dilemma's". "'Pitbull in toga' ligt nu zelf zwaar onder vuur", schrijft het ‘AD’.