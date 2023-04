Hongaarse president verleent gratie aan rechtse terroristen ter gelegenheid van pausbezoek

“Oekraïne probeerde Poetin met kamikaze-dro­ne te doden, maar moordaan­slag mislukte”

De Duitse krant BILD beweert dat Oekraïne afgelopen weekend heeft geprobeerd om de Russische president Vladimir Poetin (70) om het leven te brengen met een kamikaze-drone. Hoewel de moordpoging mislukte, zwijgen de Russische autoriteiten in alle talen over het incident. BILD baseert zich op een brief van een Oekraïense activist, die stelt dat de drone ten oosten van Moskou neerstortte.