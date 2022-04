Hongaarse president nodigt Orban uit nieuwe regering te vormen

“Politiek statement” van Berlijn tegen Rusland: tempera­tuur openlucht­zwem­ba­den twee graden lager

Vladimir Poetin zal er ongetwijfeld zijn slaap niet voor laten, maar in Berlijn zullen zwemmers in de openlucht deze zomer iets koelere temperaturen moeten trotseren dan anders. De Duitse hoofdstad zet de thermostaat voor het water twee graden lager. Een kleine bijdrage om de Duitse afhankelijkheid van Russisch gas in te perken. Sinds maart zijn de openbare zwembaden van Berlijn overigens gratis toegankelijk voor mensen met een Oekraïens paspoort.

