Hongaarse premier Viktor Orbán pleit voor “sterke Amerikaanse leider” op Congres van Conservatieven: “Dit is een culturele oorlog”

In Dallas is gisteren de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC) van start gegaan, een conferentie van vooraanstaande Amerikaanse conservatieven, met als eerste belangrijke spreker de Hongaarse premier Viktor Orbán. “We hebben een sterk Amerika nodig, met een sterke leider", sprak hij.

Tijdens zijn toespraak benadrukte Orbán het belang van samenwerking tussen Amerikaanse en Hongaarse conservatieven, om bij de verkiezingen in 2024 de instellingen in Brussel en Washington “terug te nemen van liberalen die de westerse samenleving bedreigen”. De VS hebben dan ook een “sterke leider” nodig, die een vredesakkoord kan onderhandelen met Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. “We hebben een sterk Amerika nodig, met een sterke leider”, klonk het.

Orbán noemde voormalig president Trump niet, al hebben de twee warme banden en sprak de Hongaarse leider in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2020 zijn steun uit voor de Amerikaan. Donald Trump is nu 76 jaar en is nog steeds de populairste leider onder de Republikeinen. Hij zou in 2024 nog een gooi naar het presidentschap willen doen. Maar veel vooral jongere Republikeinen zouden dan liever een jongere presidentskandidaat zien. De 43-jarige gouverneur van Florida Ron DeSantis is hun favoriet. DeSantis is ook erg populair geworden door zijn felle verzet tegen de coronamaatregelen. Deze ‘rijzende ster’ ontbreekt tot verbazing van velen op de sprekerslijst, in tegenstelling tot een andere populaire Republikeinse voorman en mogelijke presidentskandidaat, senator Ted Cruz uit Texas.

“Culturele oorlog”

In zijn speech had Orbán het niet enkel over de presidentsverkiezingen in de VS, in 2024 trekken ook de Europeanen naar de stembus voor het verkiezen van een nieuw Europees Parlement. “Deze twee plaatsen zullen het front vormen in de strijd voor de westerse beschaving", klonk het. Hij noemde zichzelf een “ouderwetse vrijheidsstrijder”, en verklaarde dat hij en zijn regering “aangevallen worden door progressieve liberalen”. Die progressieven zijn erop uit om de westerse samenleving af te scheiden van haar Christelijke roots, waarschuwt Orbán. “Dit is een culturele oorlog. We moeten onze kerken, onze families, onze universiteiten en onze gemeenschapsinstellingen nieuw leven inblazen.”

De Hongaarse premier hield vorige week in een toespraak voor de Hongaarse minderheid in Roemenië een fel betoog tegen “rassenvermenging” tussen Europeanen en niet-Europeanen. Hij waarschuwde ook voor het ontstaan van “volkeren van gemengd ras”. Orbáns woorden leidden internationaal tot verontwaardiging. Tijdens de CPAC-toespraak noemde hij degenen die hem beschuldigen van racisme “idioten”. Volgens Orbán hanteert zijn regering een ‘zero tolerance’ beleid als het gaat om racisme en antisemitisme. “Ons daarvan beschuldigen is ‘fake news’.”

“Super Bowl voor Republikeinse politici”

De CPAC wordt schertsend de ‘Super Bowl’ voor Republikeinse politici genoemd. Ex-president Trump sluit zaterdagavond (zondag 00.30 uur bij ons) met een speech de CPAC formeel af. Een ander hoogtepunt is volgens de organisatie vrijdagavond het ‘Cattlemen’s Ball’ (Veeboerenbal) met “goede toespraken, goed eten en drinken en vervolgens veel muziek en dans”.

De CPAC geeft graag een internationaal tintje aan de conferentie. Naast de Hongaarse premier komen ook de conservatieve Britse ‘brexit’-politicus Nigel Farage en een zoon van de conservatieve Braziliaanse president, Eduardo Nantes Bolsonaro, aan het woord.

