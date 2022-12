Hongaarse premier Viktor Orban lacht met corruptieschandaal in Europees Parlement

Corruptie­on­der­zoek Europees Parlement: huiszoe­king bij Belgisch Europarle­ments­lid Marc Tarabella

Het federaal parket is zaterdagavond binnengevallen in de woning van Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella (PS) in Anthisnes, in de provincie Luik. Dat schrijven ‘Knack’ en ‘Le Soir’. De man bevestigt de huiszoeking aan persagentschap Belga. De huiszoeking kadert in een corruptieonderzoek waarbij Qatar wordt verdacht van het omkopen van leden van het Europees Parlement. Er zijn vier verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst, meldt het federaal parket.

