Hongaarse premier Orban vergelijkt Europaproject met Hitlers plannen voor wereldheerschappij: “Deze persoon is ziek”

“Byzantium, Karel de Grote, Otto (de Duitse keizer, red.), Napoleon en Hitler, ze droomden allemaal, elk op een andere basis, van Europese eenheid. Vandaag is niet anders”, aldus Orban. “Onafhankelijk nationaal bestaan en het idee van het rijk zijn tegelijkertijd aanwezig, de nationale cultuur en de Europese waarden, soevereiniteit en, zoals ze het in Brussel zeggen, een steeds hechtere unie.”

Orban roept op tot terugkeer van Trump: “Als Trump president zou zijn, was er geen oorlog in Oekraïne”

Hongarije is in 2004 tot de EU toegetreden. Orban, die zijn land sinds 2010 op bijna autoritaire wijze regeert, heeft zich herhaaldelijk verzet tegen verplichtingen die voortvloeien uit het EU-lidmaatschap, bijvoorbeeld op het gebied van asielbeleid of met betrekking tot de rechtsstaat. Tegelijkertijd ontvangt het land nog wel aanzienlijke EU-steun. Een deel van deze middelen is wel bevroren wegens ongerustheid over de rechtsstaat en de bestrijding van corruptie in het land. Orban gaat op zijn beurt herhaaldelijk tekeer tegen “Brusselse bureaucraten” en vergelijkt de EU met de voormalige Sovjet-Unie.