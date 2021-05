Hongaarse muziekfestivals Sziget en Balaton Sound opnieuw met een jaar uitgesteld

LIVE. EU heropent binnenkort grenzen voor Israëli­sche toeristen - Na VS wil ook EU praten over opzijschui­ven patenten coronavac­cins

13:53 De symbolische kaap van meer dan 1 miljoen geregistreerde coronabesmettingen werd vandaag bereikt. Officieel zijn al 1.003.746 mensen besmet geraakt, maar volgens biostatisticus Geert Molenberghs (KULeuven/UHasselt) is dat slechts het topje van de ijsberg. “Het échte aantal ligt tussen 3 en 3,5 miljoen”, zei hij gisteren aan onze redactie. Om de wereldwijde vaccinatie sneller te laten verlopen, verklaart nu ook de Europese Unie bereid te zijn te praten over het vrijgeven van de patenten voor de ontwikkeling van coronavaccins. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.