Hongaarse Joden hebben “ernstige bedenkingen” bij uitspraken Orbán over “rassenvermenging”

De vereniging van Joodse gemeenschappen in Hongarije heeft maandag “ernstige bedenkingen” geuit bij de toespraak die de rechts-nationalistische premier Viktor Orbán het voorbije weekend heeft gehouden. De Hongaarse regeringsleider krijgt kritiek omdat hij zich in de speech had uitgesproken tegen “rassenvermenging”.

Orbán had zaterdag in het Roemeense kuuroord Baile Tusnad een ophefmakende toespraak gehouden. “Er is een wereld waarin de Europese volkeren zich vermengen met nieuwkomers van buiten Europa. Dat is een wereld van gemengde rassen”, zo verklaarde hij voor zijn aanhangers.

De onwetenschappelijke ideeën over het bestaan van verschillende menselijke rassen werden in de jaren dertig en veertig onder meer door de nazi’s gebruikt als argument voor de jodenvervolging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer een half miljoen Hongaarse Joden naar het vernietigingskamp in het Poolse Auschwitz gebracht. De meesten van hen stierven er in de gaskamers.

De Hongaarse premier stelde ook dat landen waar Europeanen en niet-Europeanen zich met elkaar vermengen niet langer naties vormen, maar wel een “conglomeraat van volkeren”. “Wij zijn geen gemengd ras. En we willen geen gemengd ras vormen”, klonk het nog.

De grootste Joodse organisatie in Hongarije is misnoegd over die uitspraken. “Op basis van onze historische ervaringen en de bij ons levende familieverhalen, is het belangrijk de stem te verheffen”, zo meldt de vereniging van Joodse gemeenschappen maandag in een reactie. Andras Heisler, de voorzitter van de organisatie, dringt ook aan op een ontmoeting met Orbán.

Ook de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken, Bogdan Aurescu, heeft de uitspraken van Orbán al “onaanvaardbaar” genoemd. “Het is betreurenswaardig dat dergelijke ideeën worden gepropageerd vanuit het Roemeense grondgebied”, zegt hij. “Het is duidelijk dat we het er niet mee eens kunnen zijn.”

