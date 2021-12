Hongaars Grondwettelijk Hof verwerpt Orbáns beroep tegen beslissing Europees Justitiehof

De zaak gaat over een Europees arrest van eind vorig jaar. Daarin werd Hongarije veroordeeld omdat het de Europese asielregels had geschonden. De Hongaarse wetgeving over de regels en praktijken in de transitzones is namelijk in strijd met verscheidene Europese richtlijnen. Zo maakte Hongarije het voor migranten aan de Servische grens quasi onmogelijk om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen, stelt het Hof.