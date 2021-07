Hongaars Europarlementslid sneert naar Rutte na aanslag op De Vries: “Nederland heeft duidelijk een rechtsstaatprobleem”

Wie is de Pool die gearres­teerd werd voor aanslag op Peter R. de Vries? “Aan zijn woning vonden louche zaken plaats”

16:12 Voor de aanslag op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries zijn voorlopig een Rotterdammer (21) en een Pool (35) gearresteerd. Die laatste woonde sinds kort met zijn hoogzwangere vrouw en kinderen in een onopvallend rijtjeshuis in het dorp Maurik (provincie Gelderland). De ontsteltenis in de buurt is groot. “Maar aan zijn woning speelden zich wel vaker louche zaken af”, klinkt het. Het slachtoffer vecht nog altijd voor zijn leven.