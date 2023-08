Hongaar krijgt loon per ongeluk in euro in plaats van forint en dat levert hem véél meer op

Het verhaal begon toen de man tijdelijk voor het Hongaarse bedrijf werkte op basis van een proefcontract. Na afloop moest hij eigenlijk 92.549 forint ontvangen, wat neerkwam op zo’n 238 euro. Maar door een vergissing kreeg hij dit bedrag in euro’s gestort. Blijkbaar had hij een bankrekening in het euro-land Oostenrijk doorgegeven, waardoor de knotsgekke uitbetaling mogelijk was.

Het bedrijf had snel door wat er was gebeurd en verzocht vriendelijk om het teveel betaalde bedrag terug te storten. Maar in plaats van gehoor te geven aan het verzoek, verzon de medewerker allerlei smoesjes om het geld te houden. Zo beweerde hij dat hij geen toegang had tot zijn Oostenrijkse bankrekening, al was het vrij duidelijk dat hij wel moeiteloos 15.000 euro kon pinnen in het Hongaarse Kaposvár.