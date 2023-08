Honduras arresteert burgemeester op verdenking van grootschalige cocaïnesmokkel

Duitser veronge­lukt tijdens wandel­tocht in Noord-Ita­lië

Bij een wandeltocht in Trentino, in het noorden van Italië, is zondag een Duitse man dodelijk verongelukt. Op het pad Viel del Pan, tussen Canazei en de Alpenpas Passo Fedaia, zou hij zijn uitgegleden en tientallen meters naar beneden zijn gevallen van een steile helling, aldus de Italiaanse reddingsdiensten. Het had voordien geregend en vermoedelijk gleed het slachtoffer uit op het natte gras.