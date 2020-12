Honderdtwintig soldaten veroordeeld in Turkije wegens couppoging in 2016

Ruim 500 inwoners van Noors dorp geëvacu­eerd na grote aardver­schui­ving

13:52 De autoriteiten in Noorwegen hebben ruim vijfhonderd mensen geëvacueerd vanwege een aardverschuiving in het zuiden van het land. Die trof een woonwijk in de plaats Ask in de gemeente Gjerdrum, zo’n 40 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Oslo. Zeker tien mensen raakten gewond, van wie één ernstig, meldt de politie.