Honderdtal arrestaties bij protesten tegen Loekasjenko in Wit-Rusland

Duizenden automobi­lis­ten al sinds woensdag door sneeuw­storm vast op Japanse snelweg, sneeuwre­cords sneuvelen in noordoos­ten VS

18 december In Japan zitten meer dan duizend automobilisten al sinds woensdag vast in de sneeuw na een ongeval op een snelweg tussen Tokio en Niigata. Op het hoogtepunt waren zeker tweeduizend bestuurders ingesneeuwd. In het noordoosten van de VS heeft de eerste grote sneeuwstorm dan weer records gebroken. In de staat New York klom het sneeuwtapijt op sommige plaatsen tot een meter hoog. Helaas vielen daar minstens vier doden in het verkeer.