Honderdtal arrestaties bij grote raid tegen 'Ndrangheta in Italië

In een tweet verklaarde de Italiaanse politie dat ze onder meer binnenviel in Reggio Calabria, Milaan, Firenze en Livorno. De verdachten worden onder meer beschuldigd van afpersing, drugshandel en maffiapraktijken.



De 'Ndrangheta, gevestigd in Calabrië in Zuid-Italië, wordt gezien als een van de grootste en machtigste misdaadorganisaties in Europa.