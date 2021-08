Honderdjarige oud-bewaker van concentratiekamp alsnog voor rechter in Duitsland

UPDATE Ruim 250 Chinezen besmet op tien dagen: “Zwaarste uitbraak sinds Wuhan”

31 juli In China zijn in tien dagen tijd bijna tweehonderd mensen met het coronavirus besmet geraakt. Zeven onder hen verkeren in kritieke toestand. Staatsmedia noemen het de “zwaarste uitbraak” sinds de ellende startte in Wuhan. Die heeft zich inmiddels uitgebreid naar twee andere delen van het land verspreid, meldden lokale gezondheidsautoriteiten zaterdag. Het gaat om 55 nieuwe besmettingen in de provincie Fujian en de regio Chongqing. Eerder werden in vier andere provincies en in hoofdstad Beijing al uitbraken van de Delta-variant gemeld.