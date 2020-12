Honderden zieken door mysterieuze ziekte in India

Kinderen even vatbaar voor coronabe­smet­ting als volwasse­nen, zegt experte: “Rol van kinderen in deze pandemie werd geminimali­seerd”

7 december Het is een discussiepunt dat nog gevoeliger ligt dan de mondmaskers eerder dit jaar: kinderen en corona. De Australische experte Zoë Hyde volgt het debat op de voet. “Er bestaat geen twijfel over dat kinderen en tieners biologisch even vatbaar zijn om besmet te raken als volwassenen”, zegt ze in De Morgen.