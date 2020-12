Honderden werknemers Amazon Duitsland leggen het werk neer tot kerstavond

In meerdere Duitse vestigingen van webwinkelconcern Amazon zijn vandaag werkonderbrekingen uitgebroken te midden van de kerstdrukte. Zo zijn ongeveer 800 werknemers op locaties in Rheinberg en Werne weggelopen van hun bezigheden vanwege een conflict over de arbeidsvoorwaarden. Het is nog niet duidelijk of de acties ook gevolgen kunnen hebben voor de bezorging van Amazon-artikelen in België.