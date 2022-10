Honderden vrachtwagens dagenlang vast op Krim door instorting brug: “We willen absoluut niet door Marioepol rijden”

Honderden vrachtwagens staan te wachten op veerboten om de Straat van Kertsj over te steken. Dat is het gevolg van de gedeeltelijke instorting van een brug tussen de Krim en Rusland. Terwijl auto’s en treinen weer over de brug kunnen, moet het vrachtverkeer een alternatieve route vinden: de veerboot gebruiken of via het vasteland door Marioepol rijden.