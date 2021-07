Honderden vluchtelingen gered voor kust van Libië

Britten mogen vanaf 19 juli zelf kiezen of ze mondmasker dragen

4 juli In Groot-Brittanië mogen mensen vanaf 19 juli zelf kiezen of ze een mondmasker dragen of niet. Dat meldt persbureau Reuters na een uitspraak van de Britse minister van Wonen, Robert Jenrick. Tegen Sky News vertelde hij dat er wellicht meer versoepelingen op komst zijn. Mogelijk kunnen Britten binnenkort zelfs weer ‘tooghangen’ op café. De coronacijfers gaan momenteel snel de hoogte in.