Honderden Trump-aanhangers wachten uren in vrieskou op bussen na campagnerally, “zeven mensen naar ziekenhuis”

Recordcij­fers in VS: meer dan half miljoen nieuwe gevallen in week tijd en nu kan ook Trump er niet meer omheen

13:37 Ook in de Verenigde Staten gaat het niet de goede kant op met de coronacijfers. Afgelopen week werden meer dan een half miljoen nieuwe gevallen gerapporteerd en dat waren er nooit eerder zo veel. Zesentwintig van de 50 staten van het land tekenen recordcijfers op of zitten er niet ver meer af. Hoewel president Trump al herhaaldelijk beweerde dat het einde van de epidemie in de VS in zicht is, gaf hij dinsdagavond tijdens een rally toch toe dat de cijfers omhoog gaan in de Midwest.