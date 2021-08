Honderden Spanjaarden geëvacueerd door bosbranden na heetste weekend van het jaar

Hoe zit het met de Belgen in Afghanis­tan? 34 landgeno­ten aangemaand om te vertrekken

15 augustus Enkele weken geleden maande Buitenlandse Zaken de 34 Belgen die in Afghanistan wonen aan om het land te verlaten. Zij vroegen geen bijstand van België. Vijf Belgische toeristen vertrokken wel met de hulp van onze overheid. Eén Afghaans gezin dat met het Belgische leger samenwerkte, kreeg een visum en is inmiddels in ons land.