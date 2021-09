Honderden Russen in Moskou op straat tegen verkiezingsuitslag

In de Russische hoofdstad Moskou zijn ongeveer driehonderd mensen de straat opgegaan uit protest tegen de verkiezingsuitslagen. De mede door president Vladimir Poetin opgerichte partij Verenigd Rusland kreeg ongeveer 50 procent van de stemmen. De demonstranten zijn ervan overtuigd dat er fraude is gepleegd.

Demonstranten hebben zich verzameld op het centrale Poesjkinplein en scanderen: “We zullen niet vergeven” en “Rusland zonder Poetin”. Er waren waren vooralsnog geen berichten over ingrijpen van de politie. In Moskou zijn demonstraties momenteel verboden. Volgens lokale autoriteiten is dit een maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus, maar tegenstanders denken dat de maatregel bedoeld is om critici de mond te snoeren.

De betogers gaven gehoor aan uitspraken van leden van de Communistische Partij, die ongeveer 20 procent van de stemmen kreeg. Al eerder op de dag werd duidelijk dat Verenigd Rusland op een meerderheid afstevende. Bondgenoten van oppositieleider Aleksej Navalni, die zelf in een strafkamp zit opgesloten, reageerden toen vol ongeloof op de voorlopige uitslagen. Aanhangers van het Kremlin reageerden euforisch op de eerste uitslagen. “Rusland, Rusland”, scandeerde een menigte zondagavond al in de straten van Moskou.

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben ook hun onvrede over de verkiezingen geuit. De landen menen dat de verkiezingen niet vrij waren en mensen werden belemmerd in hun keuzes. Het Verenigd Koninkrijk spreekt van “een stap terug voor democratische vrijheden in Rusland”. De Europese Unie stelt dat de verkiezingen te lijden hadden onder intimidatie en afwezigheid van internationale waarnemers.

Volledig scherm Een man brengt zijn stem uit in een treinstation. © REUTERS

Gesjoemel

De onafhankelijke verkiezingswaarnemer Golos heeft 4900 mogelijke onregelmatigheden vastgesteld tijdens de verkiezingen. Zo zouden mensen meerdere keren hebben gestemd. Critici klagen ook dat er makkelijker gesjoemeld kon worden met stembiljetten doordat de stembusgang meerdere dagen duurde. De kiescommissie zegt klachten serieus te nemen en zou al duizenden stembiljetten ongeldig hebben verklaard. De misstanden zouden echter niet wijdverspreid genoeg zijn om de uitslag noemenswaardig te beïnvloeden.

Volledig scherm Een man brengt zijn stem uit in Podolsk buiten Moskou. © EPA

Oppositie grotendeels uitgesloten

Alle partijen worden geacht dicht bij het Kremlin te staan. De oppositie tegen president Poetin werd immers grotendeels uitgesloten van de stembusgang. De beweging van de opgesloten Navalny had alvast haar aanhangers opgeroepen om zich in elk kiesdistrict te scharen achter de kandidaat met de beste kansen om Verenigd Rusland te kloppen. Die “slim stemmen”-strategie blijkt geen zoden aan de dijk te hebben gebracht.

Veel kiezers lijken bovendien thuis te zijn gebleven. De opkomst bedroeg volgens de laatste cijfers ongeveer 45 procent.

Grondwet wijzigen

Verenigd Rusland hoopte zich opnieuw van een tweederdemeerderheid in de Doema te kunnen verzekeren, wat haar in staat stelt de grondwet te wijzigen. Het Russische parlement bestaat uit in totaal 450 leden. De helft van de afgevaardigden in de Doema wordt via evenredige vertegenwoordiging gekozen, de andere helft bij meerderheid in de kiesdistricten.

Volledig scherm De stembussen worden leeggemaakt in een stemkantoor in Moskou. © AFP

Drie dagen

De verkiezingen in Rusland zijn vrijdag begonnen en duurden drie dagen. De Russen kiezen een nieuwe Staatsdoema (lagerhuis), met 450 leden. De laatste stemlokalen werden zondagavond rond 20 uur (onze tijd) gesloten. Zondag aan het begin van de avond lag het opkomstpercentage in Rusland rond de 45 procent. Ongeveer 100 miljoen Russen konden gaan stemmen.