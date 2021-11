Honderden reddingswerkers bevrijden zwaargewonde speleoloog na 54 uur uit 275 meter diepe grot in Wales

Een speleoloog is uit een grot in het zuiden van Waals gered nadat hij er meer dan twee dagen vastzat. De man raakte ernstig gewond na een val en kwam vast te zitten in de 275 meter diepe grot. Ondanks de moeilijke situatie liet de man de moed op geen enkel moment zakken volgens de reddingswerkers.

De man, een veertiger die wordt omschreven als een ervaren en fitte speleoloog uit Hampshire, werd maandag rond 19.45 uur uit Ogof Ffynnon Ddu in het natuurpark Brecon Beacons in Wales gehaald na een beproeving van 54 uur. Er klonk luid geklap en gejuich toen hij door de reddingswerkers naar boven werd gedragen op een brancard.

Zaterdag kwam de man vast te zitten in de grot na een zware val. Er brak een stuk rots af onder hem, waarna hij zeker 15 meter dieper neerkwam. Hij heeft een gebroken kaak en been. Ook zou hij een ruggenmergletsel hebben opgelopen. De man was in groep toen het ongeluk gebeurde. Eén speleoloog trok naar buiten en kon de reddingsdiensten verwittigen.

Gary Evans, officier bij South and Mid Wales Cave Rescue Team (SMWCRT), vertelt dat het “slachtoffer het opmerkelijk goed stelt”. “Zeker als je bedenkt hoelang hij in de grot zat en hoelang hij op die brancard heeft gelegen. Hij wordt op dit moment verzorgd in het ziekenhuis.” Volgens hem heeft de veertiger geluk gehad dat hij de val heeft overleefd.

Volledig scherm Reddingswerkers bevrijden een speleoloog uit een grot in Wales na 54 uur. © SMWCRT

Indrukwekkende redding

Bijna 250 vrijwilligers hielpen de speleoloog te bevrijden uit het grottennetwerk, één van de langste in het Verenigd Koninkrijk. Het was een helse uitdaging voor de hulpdiensten om de man naar boven te halen. Ze moesten de man op een (drijvende) brancard over wilde riviertjes en door nauwe gangen dragen. “De extractie van een gewonde uit zo’n complex grottenstelsel creëert vele uitdagingen, waaronder manoeuvreren door nauwe tunnels, steile beklimmingen, rivieren en voortdurend oneffen terrein”, luidt het.

Bovendien hing er maandag een sombere sfeer op de berg door een dikke laag mist en motregen. Een helikopter van de luchtambulance kon daardoor niet landen. De man werd uiteindelijk per terreinwagen naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Tijdens de reddingsoperatie. © South & Mid Wales Cave Rescue Team Facebook

De vrijwilligers werkten in teams van dertig die elkaar aflosten. Sommige teams zaten 12 uur onder de grond zonder daglicht te zien. Sommige van de speleologen die ter plekke waren gekomen om te helpen, waren betrokken bij de redding van de twaalf jongens en hun voetbalcoach uit de overstroomde grotten in Noord-Thailand in 2018. Communiceren deden ze met het systeem ‘Cavelink’, waarmee teams aan de oppervlakte tekstberichten kunnen sturen naar een ontvanger onder de grond.

Volgens Gary Mitchell, die de acties van het South & Mid Wales reddingsteam boven de grond coördineerde, was de man zelf goedgeluimd. “Hij is warm, hij is stabiel. De dokter bij hem monitort hem de hele tijd.” De speleoloog kreeg “veel morfine” en er werd een canule aangebracht om hem vloeistoffen toe te dienen.

(Lees hieronder verder.)

Volledig scherm Het natuurreservaat Brecon Beacons in Wales. © Getty Images

Record

De vertegenwoordiger van het reddingsteam zegt dat de veertiger “gewoon ongelofelijk veel pech” had. “Hij plaatste zijn voet op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Hij had dat op een trottoir kunnen doen, en dan zou hij tien minuten later in het ziekenhuis zijn geweest. Maar hij was een mijl of twee onder de grond, op een lastige plek. Alle kansen waren tegen hem, maar zijn mentale kracht heeft hem erdoor gesleurd. Hij leed eerst vreselijk veel pijn, tot we medicatie bij hem konden krijgen. Hij heeft dat allemaal doorstaan.”

Volgens de hulpdiensten gaat deze reddingsoperatie — die maar liefst 54 uur duurde — de geschiedenisboeken in als de langste reddingsactie ooit in Wales. De vorige redding uit een grot duurde 41 uur.

Het grottensysteem werd ontdekt door de South Wales Caving Club in 1946 volgens Natural Resources Wales. Er zijn een aantal ondergrondse beken en watervallen. Enkel speleologen met een vergunning hebben toegang tot het grottencomplex. Met een diepte tot 275 meter en zo’n 60 kilometer aan gangen is het erg populair bij avonturiers.

