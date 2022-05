Honderden pro-abortusdemonstraties in Verenigde Staten

Oekraïne lijkt slag om Charkiv gewonnen te hebben: Russisch leger trekt zich terug

Het lijkt erop dat Oekraïne de slag om de belangrijke noordoostelijke stad Charkiv gewonnen heeft. Dat meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Ook de burgemeester van Charkiv, Ihor Terechov, heeft tegen de Britse openbare omroep BBC gezegd dat het Oekraïense leger de Russen uit de stad heeft verdreven. “Het is nu rustig, de burgers keren geleidelijk terug naar de stad”, zei Terechov.

14:35