Honderden pro-abortusdemonstraties in Verenigde Staten, duizenden deelnemers

India verbiedt export van tarwe, prijzen kunnen wereldwijd oplopen

De regering van India heeft de export van tarwe verboden. Door een aanhoudende hittegolf is de productie beperkt en zijn de binnenlandse prijzen fors gestegen. Daardoor komt de voedselzekerheid in India volgens de autoriteiten in gevaar. Het besluit zou de prijs van tarwe op de wereldmarkt verder kunnen opdrijven. De ministers van Landbouw van de G7, de zeven grootste industrielanden, hebben kritiek op de beslissing. “Dit zal de crisis van de graanvoorziening, die onder druk staat door de oorlog in Oekraïne, alleen maar verergeren”, klinkt het.

14 mei