Honderden passagiers op Australisch cruiseschip besmet met corona

In totaal zijn zo’n 4.600 passagiers en leden van de crew aanwezig op het schip. Dat betekent dat bijna een op de vijf aanwezigen besmet is met het virus. Iedereen die besmet is, is asymptomatisch of vertoont slechts lichte symptomen, verklaart Marguerite Fitzgerald van de operator Carnival Australia. Het schip kwam van Nieuw-Zeeland en zal snel doorvaren richting Melbourne.