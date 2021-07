Honderden overlijdens in VS en Canada mogelijk gelinkt aan hittegolf

Canada verbreekt voor derde dag op rij hittere­cord: tientallen ‘plotse overlij­dens’

30 juni Canada heeft voor de derde dag op rij het warmterecord verbroken. Dinsdag was het in Lytton, een dorp ten noordoosten van Vancouver in British Columbia, 49,5 graden. Dat meldt de overheidsdienst Environment and Climate Change Canada.