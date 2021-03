Honderden ontvoerde schoolmeisjes vrijgelaten in Nigeria

Zoektocht naar verloren bal in vijver wordt golfspeler fataal

1 maart Toen Hermilo Jazmines (74) aan de derde hole zijn golfbal met zijn ogen volgde en in de buurt van de vijver zag verdwijnen, aarzelde hij geen seconde om het kleinood te gaan zoeken. Het was toen dat het drama zich ontspon in de East Lake Woodlands Country Club in Oldsmar in de Amerikaanse staat Florida.