Honderden ontheemde Afghanen kunnen terugkeren naar provincies van herkomst

Het merendeel van de ontheemden moest in Kaboel in tenten leven. Zij die probeerden om een huis te huren, moesten vaak vaststellen dat de kosten te hoog waren. “Het is een prachtige reis. We kunnen terug naar huis”, getuigt de 45-jarige Sardar Wali. “Als ons huis geraakt en beschadigd is door mortieren, dan herbouwen we het gewoon.” Elke familie heeft 200 dollar (197 euro) cash gekregen van het Hoog Commissariaat om voedsel en noodzakelijke producten te kopen.