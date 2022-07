Honderden naschokken na zware aardbeving in noorden van Filipijnen

Drone levert medicatie van bij apotheek tot thuis in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk worden drones ingezet om medicatie te leveren tot bij de patiënten thuis. Het apothekersbedrijf ‘Boots’ is de eerste in het Verenigd Koninkrijk die gebruik maakt van drones voor de levering. Door technologie slim in te zetten hopen ze ook hun werk wat makkelijker te maken. Zo is het met een drone veel minder tijdrovend om medicatie te leveren op afgelegen plaatsen, zoals een eiland.

