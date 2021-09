Honderden migrerende vogels dood na massale crashes tegen wolkenkrabbers in New York

Honderden migrerende zangvogels hebben zich deze week doodgevlogen tegen de vele glazen wolkenkrabbers die New York City rijk is. Het Amerikaanse persagentschap AP spreekt van een event van “massale vogelsterfte” in the City that never sleeps . Het was een vrijwilliger van NYC Audubon, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van wilde vogels in de regio, die als eerste op Twitter aan de alarmbel trok. Melissa Breyer toont met opvallende foto’s dat het gebied rond het nieuwe World Trade Center werkelijk bezaaid lag met vogels. Maar ook gewone New Yorkers wisten niet wat ze zagen.

Het aantal vogels dat deze week is omgekomen bij de tragische gebeurtenis, is ‘bijzonder hoog’, meldt AP. Al hoeft het niet te verbazen dat crashes van vogels tegen de hoge torens van Manhattan geen nieuw probleem is. NYC Audubon documenteert het al jaren, legt Kaitlyn Parkins uit, zij is adjunct-directeur behoud en wetenschap van de organisatie. Ze voegt eraan toe dat stormachtig weer in de nacht van maandag op dinsdag mee een verklaring vormt voor waarom er nu zóveel dode vogels op straat zijn aangetroffen.

Perfect storm

“We hadden een grote storm, het was raar weer. En dan tegelijkertijd heel veel migrerende vogels... Dat is een beetje de perfecte combinatie voor vogel-raambotsingen”, aldus Parkins. “Het lijkt erop dat de storm de vogels gedwongen heeft om lager te vliegen, of hen misschien vooral gedesoriënteerd heeft. En dan is er nog het effect van lichten ‘s nachts op vogels, dat is ook heel sterk. Zeker bij bewolkte nachten.”

Volledig scherm Honderden migrerende vogels zijn de afgelopen dagen gestorven na crashes tegen wolkenkrabbers in New York City. © Melissa Breyer Twitter

De vrijwilligers bij NYC Audubon houden zich volop bezig met het documenteren van vogelsterftes in de stad tijdens vogelmigraties in de lente en in het najaar. Vrijwilligster Melissa Breyer trok deze week op pad rond het World Trade Center-complex (WTC) en trof er bijna 300 vogels op de voetpaden in de buurt aan. Ze kan het nog altijd niet vatten.

“Overweldigend”, zegt ze over de ervaring. “Van zodra ik aankwam, lagen er werkelijk overal op de stoep vogels. Noordelijk, zuidelijk, westelijk... De voetpaden lagen letterlijk bezaaid met vogels.” Op videobeelden die Breyer op Twitter heeft gedeeld, is inderdaad te zien hoe zij het ene na het andere slachtoffertje van de grond opraapt. “Als je in New York bent, pas op waar je stapt!”, waarschuwt ze.

Volledig scherm Een dood vogeltje gewonden op straat in Manhattan. © Melissa Breyer

Lichten

Breyer en NYC Audubon roepen bewoners en werknemers in grote glazen wolkenkrabbers op om zich alstublieft mee in te zetten om het aantal vogelaanvaringen te helpen verminderen. Dat kan door ‘s nachts de lichten te dimmen en door glas zo te behandelen dat het beter zichtbaar wordt voor vogels. “Zorg ervoor dat ze het kunnen zien en herkennen als een stevige barrière waar ze niet door kunnen vliegen”, zegt Parkins.

Gered

Hoewel 226 van de gecrashte vogels die werden gevonden op de voetpaden rond het WTC-gebied dood waren, hebben sommige diertjes hun botsingen warempel overleefd. In totaal 74 vogels werden dinsdag bij het Wild Bird Fund-center binnengebracht op de Upper West Side, de meerderheid daarvan was aangetroffen in het gebied rond het WTC.

Volledig scherm Voor deze vogels mocht hulp niet meer baten. Een greep uit de gevonden vogels op de stoep. © Melissa Breyer Twitter

Radarbeelden

“We wisten dat er een grote migratiebeweging van vogels zou komen, dat kon je zien op radarbeelden”, zegt directeur Ritamary McMahon van het rehabilitatiecenter voor wilde vogels. Zij schakelde meteen extra personeel in om de verwachte instroom van gewonde vogels te kunnen opvangen.

En zo geschiedde. Medewerkers geven alle binnengebrachte gewonde en verdwaasde vogels voedsel, vloeistoffen en medicatie. Zo’n 30 vogels raakten er gelukkig snel weer bovenop. Zij werden woensdagmiddag weer vrijgelaten in een park in Brooklyn. “Eén van onze medewerkers is speciaal naar het park daar gereden voor de vrijlating, zodat de vogels niet al meteen op hun reis geconfronteerd zouden worden met giga gebouwen.” Voor de andere vogels is het nog even afwachten wat hun herstel brengt.

Oprapen

Ook gewone burgers brachten deze week gekwetste vogeltjes binnen. En de telefoon, die stond niet stil. “We krijgen veel telefoontjes en berichtjes van vogels op voetpaden”, aldus Wild Bird Fund op Twitter. “Raap ze aub gewoon op voor mensen erop trappen, ze belaagd worden door dieren of opgeveegd worden door kuisploegen. Jij bent de redder van dat vogeltje vandaag! Steek het voorzichtig in een papieren zak en breng het naar de kliniek. Als dat niet meteen lukt, is dat oké. Het al gewoon van de stoep halen kan een leven redden.”

Jordan Barowitz, woordvoerder van de Durst Organization (mede-ontwikkelaar van het One World Trade Center, het hoogste gebouw van de VS en het westelijk halfrond en hoofdgebouw van het herbouwde WTC-complex), reageert in een e-mail: “De eerste 200 feet (61 meter) van het One World Trade Center zijn ingekapseld in glazen vinnen die niet-reflecterend zijn. Dat design werd gekozen omdat het vogelaanvaringen aanzienlijk reduceert. Die gebeuren meestal onder 61 meter en worden vaak veroorzaakt door reflecterend glas.”

Dara McQuillan, een woordvoerder van Silverstein Properties, dat drie andere WTC-wolkenkrabbers heeft ontwikkeld, zegt: “Wij geven veel om wilde vogels en de bescherming van hun habitat in de vijf stadsdelen. Goed beseffend dat artificiële verlichting tijdens de nachtelijke uren migrerende vogels kan aantrekken en desoriënteren, moedigen we de huurders van onze kantoren actief aan om hun lichten ‘s nachts uit te schakelen en rolgordijnen naar beneden te laten waar mogelijk, zeker tijdens het migratieseizoen.”

Volledig scherm Het 'One World Trade Center' en de omringende gebouwen van de herbouwde WTC-site bij Ground Zero. © REUTERS

